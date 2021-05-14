В Якутии директор МУП выписала себе «золотой парашют»

SakhaLife.ru.

Прокуратура города Удачного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 3 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что подсудимая, занимая должность директора унитарного предприятия, при расторжении трудового договора дала незаконное указание бухгалтерии выплатить ей денежное вознаграждение в размере 10-ти среднемесячных заработков в общей сумме более 1 800 000 рублей, причинив, тем самым, материальный ущерб предприятию в особо крупном размере.

В январе 2019 года ею подписаны расходные кассовые ордеры, содержащие недостоверную информацию о выплате денежных средств юристу по договору возмездного оказания услуг, который не заключался и услуги по нему не предоставлялись, в соответствии с которыми с кассы предприятия незаконно сняты денежные средства в сумме более 160 000 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом признания вины, раскаяния в содеянном и содействия органам следствия суд приговорил подсудимую к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судом также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденной суммы причиненного преступлением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.