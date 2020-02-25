25.02.2020
09:11
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Происшествия

В Якутии директор муниципального предприятия уволен за коррупцию

Прокуратура Анабарского района Якутии провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и бюджетного законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Комуслуги».

Установлено, что директор названного муниципального унитарного предприятия, в нарушение требований Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключил в условиях заинтересованности ряд договоров поставки товаров без уведомления учредителя о возникшем конфликте интересов.

Прокуратура района внесла в адрес администрации района представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого, комиссией по урегулированию конфликта интересов доводы прокуратуры поддержаны.

В связи с этим после вмешательства прокурора директор унитарного предприятия освобожден от занимаемой должности.

Фото: из архива Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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