Происшествия
В Якутии директор муниципального предприятия уволен за коррупцию
Прокуратура Анабарского района Якутии провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и бюджетного законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Комуслуги».
Установлено, что директор названного муниципального унитарного предприятия, в нарушение требований Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключил в условиях заинтересованности ряд договоров поставки товаров без уведомления учредителя о возникшем конфликте интересов.
Прокуратура района внесла в адрес администрации района представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого, комиссией по урегулированию конфликта интересов доводы прокуратуры поддержаны.
В связи с этим после вмешательства прокурора директор унитарного предприятия освобожден от занимаемой должности.
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