В Якутии директор детдома испугалась «московской проверки» и…

Около 22:00 часов на телефон директора детского дома одного из арктических районов поступил телефонный звонок.

Мужчина представился работником надзорного органа и сообщил, что близится знаменательная дата, поэтому во все детские учреждения грядет московская проверка.

Инспекторы особенно тщательно будут проверять соблюдение санитарных требований. Далее, лжеработник надзорного органа сообщил о необходимости преподнесения от имени детского дома презента проверяющим в виде букета цветов. Женщина незамедлительно направила на указанный счет 20 400 рублей. Вскоре к ней поступил телефонный звонок от «флориста», которая заверила, что букет в скором времени будет доставлен.

Однако, это не все. К директору снова позвонили и на этот раз попросили еще раз перевести деньги.

Плохой тон преподносить цветы без конфет, а к конфетам необходимо шампанское. Причем, за конфеты были переведены 18 000 рублей, а за 4 бутылки шампанского – свыше 33 000 рублей.

В общей сложности потерпевшая перевела свыше 71 000 рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, убедительно просим не доверять подобным телефонным звонкам. Мошенники могут представиться кем угодно.