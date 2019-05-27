В Якутии действует один лесной пожар

Сегодня, 27 мая на территории республики зарегистрирован один лесной пожар в Горном улусе. Пожар действует на площади 5,00 га. В тушении пожара задействованы 6 парашютистов-пожарных, 14 десантников-пожарных, 3 единицы техники. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 12 лесных пожаров. Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).

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