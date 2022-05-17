В Якутии действует 1 природный пожар

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) по данным РДС ГБУ «Авиалесоохрана» зарегистрировано 10 природных пожаров, общая площадь пройденная огнём составила 92,7 га.

За прошедшие сутки на территории Якутии зарегистрирован 1 действующий природный пожар на общей площади 1,8 гектар. Угрозы населенным пунктам нет.

На тушение лесных пожаров привлекалось 16 человек от Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Отметим, что 17-18 мая в Ленском районе ожидается высокий IV класс пожароопасности леса по весенней шкале.

«В целях организации работы по профилактике возгораний сухой растительности созданы патрульно-контрольные группы, в состав входят представители органов прокуратуры, надзорных органов МЧС России, МВД, Росгвардии, Противопожарной службы субъекта, органов лесного надзора, инспекции государственного экологического надзора, местного самоуправления, добровольного пожарного формирования муниципальных образований и общественных организаций. В целях профилактики природных пожаров за сутки отработали 2 патрульно-контрольные группы, в составе 11 человек и 3 единиц техники. Выставлено 24 поста, ограничивающих допуск населения в леса. Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).