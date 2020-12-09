В Якутии детям вручены награды за героический поступок

«Молодая Гвардия» Якутии в День Героев Отечества вручила награды «Юный герой» и «Герой нашего времени»!

«Молодая Гвардия» в День Героев Отечества вручила общественные награды «Юный герой» детям, которые совершили героические поступки и награду «Герой нашего времени» студентам-медикам, работающим в красной зоне, которые во время пандемии помогают нуждающимся семьям и оказывают поддержку людям на изоляции.

В 2018 году «МГЕР» создала две специальные награды для выдающихся представителей молодого поколения. Первая из них – медаль «Юный герой» – вручается детям и подросткам, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки и спасли человеческие жизни. Награда представляет собой пятиконечную звезду, на которую накладывается символ форума – бумажный самолетик. Нагрудный знак «Герой нашего времени» – награда для молодых россиян, достигших значительных успехов в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности и т.д.

Напомним, 25 сентября в Москве и в регионах России прошли торжественные церемонии вручения наград «Герой нашего времени» студентам медицинских вузов, которые работали с зараженными COVID-19, а также волонтерам из разных регионов, которые оказывали адресную помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Всего 367 человек по всей России были удостоены данной награды.

В Республике Саха (Якутия) награду «Юный герой» получили:

Филипп Кириллин, который спас от грабителя ученицу школы №31. Неизвестный напал на девочку, ударил её свыше 10 раз по голове и отобрал у нее сумку. Кириллин догнал пытавшегося скрыться мужчину и задержал его;

Мищенко Валентин, вот уже несколько лет семья Мищенко отдыхает на горной речке Кенкеме. 12 июля всей семьей они поехали купаться на речку. Средний ребенок – Валентин, встретил своего одноклассника. Речка мелководная, но в одном месте есть яма. Одноклассник сына, как оказалось, не умел плавать. Он увидел, что все пошли купаться и играть и решил не отставать от своих сверстников. Мальчик стал прыгать с матраса и попал как раз в эту яму и начал захлебываться. Валентин моментально среагировал и вытащил его за волосы, закинув на надувной матрас.

В ходе награждения «Юный герой» Филипп рассказал, что: «Я шел на уроки, когда краем глаза увидел торопившегося куда-то мужчину с женской сумкой. И тут же услышал девичьи крики и плач. Понял, что что-то произошло и это связано со спешившим мужчиной. Побежал за ним. Он меня увидел и тоже пустился бежать. Но мне удалось догнать его и сбить с ног. Сумочку при этом он выронил. Поднял ее, отдал девушке. Вызвал полицию и «скорую». Вроде все», – поведал Филипп.

8-летний «Юный герой» Валентин Мищенко в разговоре с молодогвардейцами упомянул, что: «Я не думал когда спасал своего одноклассника из речки, я пошел спасать! В будущем я хочу стать полицейским и дальше спасать жизни!», – отметил Валентин.

«На территории Республики Саха (Якутия) много юных героев, тех, кто совершил героические поступки и в критической ситуации оказал помощь. Для чествования молодых храбрецов «Молодая Гвардия» учредила общественную награду – медаль «Юный герой».

Ежегодно «МГЕР» проводит Форум «Маленьких героев», но в этом году из-за пандемии невозможно организовать массовое мероприятие. Поэтому молодогвардейцы лично приезжают и вручают медали, благодарят юных героев за мужество. Для того, чтобы совершать поступки ценой своей жизни, тут не важен возраст. Это происходит изнутри, когда дети, практически не думая о себе, бегут спасать. На мой взгляд, очень важно чествовать юных героев, чтобы они понимали, что совершили героический поступок, а подрастающее поколение брало с них пример. На мой взгляд, ребят, которые уже в детстве совершают героические поступки, ждет большое будущее и покорение всевозможных вершин!», – сказал Член регионального штаба «Молодой Гвардии» Аверенский Александр.