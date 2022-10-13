В Якутии детские врачи обсудили недетские проблемы

Для повышения квалификации врачей педиатрического профиля, врачей психиатров, психиатров-наркологов, акушер-гинекологов, врачей педиатров по основам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведен комплексный семинар с участием специалистов Министерства внутренних дел по РС(Я).



Модератором обучающего семинара выступила и.о. главного специалиста Департамента организации медицинской помощи населению Минздрава РС(Я) Александра УАРОВА.

С докладами выступили главные внештатные специалисты по педиатрической службе. О результатах ведомственного контроля за деятельностью медицинских организаций республики по исполнению требований Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» докладывала главный внештатный педиатр Минздрава Вера БОСИКОВА. Также выступили главный внештатный нарколог Минздрава Альбина СИВЦЕВА по профилактике алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних и главный внештатный детский психиатр Минздрава Галина ЗОЛКИНА по профилактике суицидов и парасуицидов среди несовершеннолетних.

Были заслушаны и руководители медицинских организаций по проблемным вопросам в рамках реализации Федерального закона. В завершение мероприятия участникам даны рекомендации по дальнейшей работе, направленной на повышение эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В работе семинара приняли участие 42 медицинские организации, в том числе Республиканские специализированные больницы.

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