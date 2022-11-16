16.11.2022
12:49
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Происшествия

В Якутии детсадовцы остались без новогодних подарков?

24-летняя жительница посёлка Чульман обратилась в полицию с заявлением. Потерпевшая пояснила, что состоит в родительском комитете детсадовской группы, которую посещает её сын, и она занималась поиском новогодних подарков.

В социальной сети «Вконтакте» девушка нашла рекламу детских новогодних подарков. Перейдя по ссылке, она оказалась на странице, где было 30 000 подписчиков, в числе которых были даже её друзья, поэтому у потерпевшей не возникло подозрений, что это могут быть мошенники. Выбрав товар, девушка заказала 22 подарочных набора и осуществила оплату в размере 33 700 рублей на номер указанного сотового телефона. Заявительницу заверили, что товар будет доставлен 12 ноября транспортной компанией, однако в оговоренный срок подарки не поступила, а продавец перестал выходить на связь. Когда девушка проверила номер телефона продавца в приложении, то оказалось, что данный контакт принадлежит мошенникам.     

Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздников мошенники активизируются, необходимо быть предельно бдительными! Заказывайте подарки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов! 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району

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