В Якутии первые дети 2022 получили сертификаты на целевой капитал

Сегодня в Якутске прошла торжественная выписка детей, рождённых в первые сутки нового года. Мамам вручены памятные сертификаты «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей, учреждённый главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Всего в первый день нового года родились 23 ребёнка. Сегодня в торжественной обстановке выпишут 16 мамочек в Амгинской и Мирнинской центральных районных больницах, Перинатальном центре и Республиканской больнице № 1 – Национальном центре медицины в Якутске.

«Это важное событие и для родителей, и для всех нас. Это первая торжественная выписка детей, рождённых в год столетия республики. Кто-то в этом году впервые стал матерью, кто-то уже имеет опыт материнства. Я желаю всем вам крепкого здоровья, ведь от здоровья матери зависит здоровье всей семьи», – сказала министр здравоохранения Лена АФАНАСЬЕВА, обращаясь к матерям.

Как отметил первый заместитель министра труда и социального развития Иван АЛЕКСЕЕВ, в Год Матери кроме старта целевого капитала «Дети столетия» по поручению Ил Дархана планируется проведение ряда мероприятий по поддержке семей, в том числе выплата для покупки жилья для семей с пятью и более детьми, освобождение от налогов на имущество семей с пятью и более детьми, увеличение в два раза базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приёмных детей.

Напомним, предложение о старте проекта «Дети столетия» Айсен Николаев озвучил в Послании депутатам Ил Тумэн. 30 декабря 2021 года Ил Дархан подписал указ об установлении целевого республиканского капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении детей, родившихся в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в семьях, проживающих на территории республики.

Якутия является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. В 2021 году в республике родились 12 024 ребёнка – 6 145 мальчиков и 5 879 девочек.