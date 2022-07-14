14.07.2022
15:57
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Происшествия

В Якутии детей в летних лагерях кормили «просрочкой»

Прокуратура Таттинского района c привлечением специалистов органа контроля провела проверку соблюдения прав детей при организации питания в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений района.

Установлено, что в нарушение требований закона в пищеблоках 2 лагерей хранились продукты питания с истекшим сроком годности.

В целях устранения выявленных нарушений, защиты прав детей прокуратура внесла руководителям образовательных учреждений представления, а также возбудила в отношении них дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.14.43 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов.

Фото: Пресс-службы прокуратуры республики
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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