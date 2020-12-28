В Якутии депутаты-волонтеры становятся Дедами Морозами и Снегурочками
В период пандемии, когда отменены традиционные новогодние елки, в рамках проекта «Акция «Новый год в каждый дом» депутаты-волонтеры становятся Дедами Морозами и Снегурочками и дарят праздник детям. Акция в стране стартовала 19 декабря и завершится в последний день уходящего 2020 года.
Народного депутата от партии «Единая Россия» и заслуженного строителя Якутии Алиша Забид оглы Мамедова в Хангаласском улусе, да и в республике, знают многие. Это волевой и открытый человек, неравнодушный к чужой беде и с огромным желанием помогать людям. Благотворительностью депутат занимается регулярно, помогает не на словах, а на деле.
И в эти предновогодние дни Алиш Забид оглы Мамедов передал 31 подарок онкобольным детям и детям медиков, с самого начала находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом. Еще 15 подарков получили в мохсоголохском приюте, в 25-ти малоимущих семьях из поселка Верхний Бестях и 40 юных воспитанников Мохсоголлохского дома-интерната.
«Думаю, в этом году мы стали для детишек настоящими Дедами Морозами. И это отличная возможность создать атмосферу праздника, проявить заботу и внимание к ним. Нам всем важно объединиться и подарить детям немного волшебства! Желаю всем тепла и благополучия и самое главное – крепкого здоровья!» — сказал депутат.
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