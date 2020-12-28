В Якутии депутаты-волонтеры становятся Дедами Морозами и Снегурочками

В период пандемии, когда отменены традиционные новогодние елки, в рамках проекта «Акция «Новый год в каждый дом» депутаты-волонтеры становятся Дедами Морозами и Снегурочками и дарят праздник детям. Акция в стране стартовала 19 декабря и завершится в последний день уходящего 2020 года.

Народного депутата от партии «Единая Россия» и заслуженного строителя Якутии Алиша Забид оглы Мамедова в Хангаласском улусе, да и в республике, знают многие. Это волевой и открытый человек, неравнодушный к чужой беде и с огромным желанием помогать людям. Благотворительностью депутат занимается регулярно, помогает не на словах, а на деле.

И в эти предновогодние дни Алиш Забид оглы Мамедов передал 31 подарок онкобольным детям и детям медиков, с самого начала находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом. Еще 15 подарков получили в мохсоголохском приюте, в 25-ти малоимущих семьях из поселка Верхний Бестях и 40 юных воспитанников Мохсоголлохского дома-интерната.