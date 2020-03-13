В Якутии депутату вынесли приговор

Прокуратура Нюрбинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата представительного органа местного самоуправления. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность начальника службы наземной охраны лесов – директора Нюрбинского филиала государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс», достоверно зная о недопустимости рубки лесных насаждений без соответствующих разрешений, в нарушение Лесного кодекса Российской Федерации, действуя умышленно, дал поручение шести местным жителям осуществить незаконную рубку деревьев породы лиственница на территории МО «Аканинский наслег», заверив их при этом об осуществлении вырубки на законных основаниях и введя их в заблуждение относительно законности своих действий.

Во исполнение его поручения гражданами произведены работы по рубке сырорастущих деревьев породы лиственница в количестве 602 штук деловой древесины, объемом 180,04 м³. В результате незаконной рубки лесному фонду Российской Федерации причинен особо крупный ущерб в размере 650 485 рублей, который на стадии предварительного следствия возмещен частично.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того судом удовлетворен иск прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании не возмещенной части причиненного ущерба в сумме свыше 500 тыс.рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Осужденный уволен с занимаемой должности в период предварительного следствия.