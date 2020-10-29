29.10.2020
09:57
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Происшествия

В Якутии депутата лишили полномочий

Прокуратура Усть-Янского района Якутии провела проверку соблюдения должностными лицами органов местного самоуправления антикоррупционного законодательства в части предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» депутатом Усть-Янского районного Совета не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Прокуратура района внесла в адрес председателя Усть-Янского районного Совета депутатов представление, по результатам рассмотрения которого полномочия указанного выше депутата прекращены досрочно.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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