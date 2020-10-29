В Якутии депутата лишили полномочий

Прокуратура Усть-Янского района Якутии провела проверку соблюдения должностными лицами органов местного самоуправления антикоррупционного законодательства в части предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» депутатом Усть-Янского районного Совета не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Прокуратура района внесла в адрес председателя Усть-Янского районного Совета депутатов представление, по результатам рассмотрения которого полномочия указанного выше депутата прекращены досрочно.