28.01.2020
12:08
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Общество

В Якутии депутата лишили мандата

Прокуратура Томпонского района Якутии провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

 Установлено, что одним из депутатов Мегино-Алданского поселкового Совета депутатов в установленный законом срок не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи с чем по представлению прокуратуры района его полномочия прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

  Вместе с тем, в нарушение установленного действующим законодательством порядка, сведения о нем для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,  в Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений не направлены.

Прокуратура внесла в адрес главы МО «Мегино-Алданский наслег» представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены путем направления сведений  в уполномоченный орган для включения в реестр, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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