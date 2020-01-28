В Якутии депутата лишили мандата

Прокуратура Томпонского района Якутии провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что одним из депутатов Мегино-Алданского поселкового Совета депутатов в установленный законом срок не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи с чем по представлению прокуратуры района его полномочия прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Вместе с тем, в нарушение установленного действующим законодательством порядка, сведения о нем для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений не направлены.

Прокуратура внесла в адрес главы МО «Мегино-Алданский наслег» представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены путем направления сведений в уполномоченный орган для включения в реестр, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.