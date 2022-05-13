13.05.2022
14:37
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Судебная хроника

В Якутии депутат умышленно сломал сыну челюсть

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата представительного органа одного из наслегов района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия в январе 2022 года депутат сельского поселения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес один удар в область челюсти сына. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома левого угла нижней челюсти и отека нижней челюсти. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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