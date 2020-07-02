В Якутии депутат сядет на скамью подсудимых

SakhaLife.ru.

Прокуратура Жиганского района Якутии направила суд уголовное дело по обвинению бухгалтера казенного учреждения, также являющейся депутатом наслежного совета в хищении бюджетных средств.

Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении 5 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность бухгалтера одного из казенных учреждений района, будучи обремененной кредитными обязательствами, желая погасить образовавшуюся у нее задолженность по кредитам, используя электронную цифровую подпись руководителя учреждения, подписала платежное поручение о перечислении на счет индивидуального предпринимателя, являющегося ей родственником, денежных средств в размере 110 000 рублей под видом оплаты несуществующего договора на поставку продуктов питания.

При этом она ввела в заблуждение родственника, объяснив ему что денежные средства переводятся по служебной необходимости и необходимо 105 000 рублей перечислить на ее личный счет, а оставшиеся денежные средства израсходовать на оплату налогов и обслуживание расчетного счета.

В последующем ею в целях оплаты коммунальных услуг, проезда ребенка на выездные соревнования, оплаты путевок на отдых подобным образом также совершены хищения бюджетных средств, общая сумма которых составила более 773 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.