В Якутии депутат сделал районной больнице нужный подарок

4 ноября, в День народного единства, член фракции «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Руслан Федотов подарил Амгинской ЦРБ в качестве спонсорской помощи три рециркулятора воздуха. Оборудование уже доставлено в Амгинскую ЦРБ и будет установлено в стационаре.

«Это значимая поддержка для всех жителей улуса. На сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Амгинском улусе и в республике, в целом, остаётся напряженной. Понимаю, что многие уже устали от ограничений, но мы обязаны соблюдать меры предосторожности. Только вместе мы сможем победить эту болезнь! Ещё раз благодарю Руслана Еремеевича за помощь», — от всей души поблагодарил глава Амгинского улуса, член партии «Единая Россия» Николай Архипов.