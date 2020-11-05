05.11.2020
14:15
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Коронавирус

В Якутии депутат сделал районной больнице нужный подарок

4 ноября, в День народного единства, член фракции «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Руслан Федотов подарил Амгинской ЦРБ в качестве спонсорской помощи три рециркулятора воздуха. Оборудование уже доставлено в Амгинскую ЦРБ и будет установлено в стационаре.

«Это значимая поддержка для всех жителей улуса. На сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Амгинском улусе и в республике, в целом, остаётся напряженной. Понимаю, что многие уже устали от ограничений, но мы обязаны соблюдать меры предосторожности. Только вместе мы сможем победить эту болезнь! Ещё раз благодарю Руслана Еремеевича за помощь», — от всей души поблагодарил глава Амгинского улуса, член партии «Единая Россия» Николай Архипов.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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