10.12.2020
15:08
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Судебная хроника

В Якутии депутат попался на перевозке опасного груза

Собранные следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства стали основанием обвинительного приговора депутату представительного органа муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия).

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем, в течение нескольких лет на реке Лена незаконно осуществлял транспортировку на сухогрузных баржах горючего полезного ископаемого бурого угля, являющегося опасным грузом. В соответствии с действующим законодательством для выполнения такого вида деятельности необходимо обязательно наличие соответствующей лицензии. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России
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