В Якутии депутат не выдержал прокурорскую проверку

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что одним из депутатов улусного (районного) Совета депутатов муниципального района «Мегино-Кангаласский улус (район)» не представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на супругу и несовершеннолетних детей, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес представительного органа местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, полномочия выборного лица, грубо нарушившего требования закона прекращены досрочно.