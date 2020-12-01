01.12.2020
22:37
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Политика

В Якутии Декаду приемов граждан начала Общественная приемная ЕР

Сегодня в Якутии стартовала Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Приемы граждан проведут в дистанционном режиме Региональная общественная приемнаяПредседателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) и местные  отделения партии при участии депутатов всех уровней,органы исполнительной власти, представителеймуниципальных образований,  республиканских министерств и ведомств, а также региональных координаторов партийных проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Новая школа». В Москве  Декаду приема граждан открыл Александр Акимов член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который вел удаленный прием.

По традиции, в Якутии старт Декаде дала Региональная общественная приемная, в лице руководителя Елены Голомаревой, заместителя руководителя Правозащитного центра Сергея Романова, заместителя Председателя ЯРО ООО «Ассоциация юристов России» Александра Олзоева.  За первый день ими принято 31 человек. Вопросы прозвучали самые разнообразные, которые касались жилья (в том числе – восемь человек из числа пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков), услуг ЖКХ и юридических моментов, по не выплате алиментов и неисполнению решений суда. Обратились люди со спорами по перерасчету услуг с управляющими компаниями, которые в период пандемии исправно продолжают начислять пени, в то время как многие из людей лишились постоянного и регулярного источника доходов. Возникли вопросы и к энергетикам, отказывающим в перерасчете.

Прием граждан в Общественной приемной будет вестись с 1 по 10 декабря  включительно согласно графика.

Елена Голомарева  после приема граждан всех поздравила с праздником и дала интервью СМИ:

Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха(Якутия)поздравляет всех с Днем рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

За эти годы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала символом единства людей, доброй воли к укреплению экономической и социальной стабильности в России. Конкретными делами Партия доказала, что способна брать на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Каждый из нас видит те позитивные изменения, которые происходят в нашей республике и в районе. Конечно, еще многое предстоит сделать. И мы уверены, что благодаря поддержке людей, благодаря активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы, которые нам дают граждане.
Очень важно, что главным результатом своей деятельности Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит рост благосостояния жителей района.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного и материального благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности во благо процветания Якутии и города Якутска!

Благодарим фракцию ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), Городскую Думу г. Якутска, приемные партии муниципальных районов за совместную плодотворную работу.

Дорогие коллеги! Мы желаем в этот день всем вам крепкого здоровья, новых достижений и идей в вашей работе! Спасибо всем кто откликнулся и проведет Декаду прием граждан в период пандемии приуроченной ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия». 

Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

         Декада приемов проводится в дистанционном формате при участии высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) (руководителей высших исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) – членов Партии, сенаторов Российской Федерации – членов Партии, депутата Государственной Думы ФС РФ, Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), представительных органов муниципальных образований – членов депутатских объединений (фракций) Партии, а также представителей организаций – партнеров.

График Декады приемов граждан 

в Региональной общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

в Республике Саха (Якутия)

с 1 по 10 декабря 2020 года

1 декабря 2020 года
16:00-17:00Сенатор Совета Федерации Российской ФедерацииАкимов Александр Константинович89142698883
08:00-10:00Руководитель Региональной общественной приемной ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в РС (Я)Голомарева Елена Христофоровна (ведет прием граждан ежедневно до 10.11.2020 с 08:00-10:00)89142706774  
2 декабря 2020 года
День приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения
Территориальный орган  Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия)
11:00-17:00РуководительИннокентьев Евгений НиколаевичInstagram roszdravnadzor_ yakutia
11:00-17:00Заместитель руководителяВинокурова Изабелла ЕгоровнаWhatsApp 89142701605
11:00-17:00Старший инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохраненияКорякина Татьяна ИвановнаWhatsApp 89144093450
11:00-17:00Старший инспектор отдела государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельностиФедотова Галина ИгоревнаWhatsApp 89644159909
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
09:00-17:00Заместитель руководителяБорисова Наталья Борисовна8 800-550-21-24
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
09:00-14:00Главный специалист отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я)Григорьева Маргарита Ильинична89142217352
14:00-18:00Начальник отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я)Тихонова Инна Алексеевна89841023847
 
10:00-11:00Депутат Якутской городской Думы от Центрального округа Главный врач Якутского республиканского онкодисансераАфанасьева Лена Николаевна89142702034
11:00-18:00Депутат Якутской городской Думы от Гагаринского округа Главный врач поликлиники №3 г. ЯкутскаВасильева Саргылана Афанасьевна89142204010
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
3 декабря 2020
Прием граждан руководящими органами Партии
15:00-16:00Глава Республики Саха (Якутия)Николаев Айсен СергеевичZoom
15:00-17:00Депутат Государственной Думы ФС РФДанчикова Галина Иннокентьевна89142313599  
15:00-17:00Сенатор Совета Федерации Российской ФедерацииБорисов Егор Афанасьевич89142740261
 
10:00-11:00Депутат Якутской городской Думы от Ойунского округа Главный врач поликлиники №1  г. ЯкутскаЭверстова Алевтина Васильевна89142706917
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
4 декабря 2020 года
День приемов граждан по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
«По вопросам коммунального комплекса и энергоэффективности»
10:00-11:30Заместитель руководителя Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работыСтепанова Саргылана Кирилловна(4112) 50-68-94
«По вопросам экономики, финансов, имущества и информатизации»
11:30-13:00Руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизацииАржаков Василий Семенович(4112) 50-68-78
«По вопросам жилищной политики»
14:00-15:30Заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политикиДавыдов Станислав Валентинович(4112) 50-68-68
«По вопросам энергетики»
15:30-17:00Руководитель Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политикиАрсеньева Гурианна Гурьевна(4112) 50-68-77
Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я)
«По вопросам начислений и перерасчета ЖКУ»
10:00-12:00 14:00-17:00Ведущий специалист отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУФилиппов Анастасия Михайловна(4112) 506-391
«Ненадлежащее содержание общего имущества МКД управляющими обслуживающими компаниями»
10:00-12:00 14:00-17:00Заместитель руководителя отдела лицензионного контроля и жилищного надзораТарабукина Диана Иннокентьевна(4112) 342-735
10:00-12:00 14:00-17:00Главный специалист отдела лицензионного контроля и жилищного надзораТузик Виктор Алексеевич(4112) 342-735
«По вопросам контроля за капитальным ремонтом»
10:00-12:00 14:00-17:00Заместитель руководителя отдела мерзлотного надзора и контроля за капитальным ремонтом МКДСударев Дмитрий Владимирович(4112) 506-380
«По вопросам лицензирования управляющих компаний»
10:00-12:00 14:00-17:00Ведущий специалист отдела лицензирования деятельности по управлению МКД и сводного анализа»Егорова Валентина Семеновна(4112) 506-383
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
7 декабря 2020 года
День приемов граждан по вопросам старшего поколения
Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я)
09:00-17:00Заместитель начальника отдела по работе с обращениями гражданКондратьева Евдокия Семеновна(4112)39-26-24
ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я)
10:00-16:00УправляющийГерман Марина Евгеньевна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела социальных программПротопопова Наталья Степановна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданамСавенкова Мария Александровна(4112) 319-130
    
17:00-18:00Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа, Главный специалист МКУ «Администрация с. Пригородный» ГО «город Якутск»Салатюк Иван Владимирович89644245599
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
8 декабря 2020 года
Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я)
Прямой эфир в официальном аккаунте Управления (ugszhn_ykt)
День приемов граждан по вопросам дошкольного и школьного образования
Министерство образования и науки РС (Я)
09:00-10:00Первый заместитель министраЛюбимова Ирина Павловна(4112) 506-910
10:00-11:00Руководитель отдела общего образованияТен Лена Борисовна(4112) 506-913
11:00-12:00Заместитель руководителя отдела общего образованияАбрамова Туяра Семеновна89142285816
14:00-16:00Специалист отдела общего образованияВасильева Туяра Николаевна(4112) 506-918
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
9 декабря 2020 года
День приемов граждан по социально значимым вопросам
Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я)
09:00-17:00Заместитель начальника отдела по работе с обращениями гражданКондратьева Евдокия Семеновна(4112)39-26-24
Министерство труда и социального развития РС (Я)
09:00-10:00МинистрВолкова Елена Александровна89143057511
10:00-12:00Первый заместитель министраАлексеев Иван Иванович89143057511
14:00-16:00Руководитель Департамента социальной политикиСлепцова Ирина Михайловна89143057511
14:00-16:00Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерстваНиколаева Мария Анатольевна(4112)508-069
ГУ РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я)
10:00-16:00УправляющийГерман Марина Евгеньевна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнствомКорнилова Саргылана Петровна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела страхования профессиональных рисковКузьмина Виктория Егоровна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник правового отделаМаксимов Вадим Сергеевич(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела социальных программПротопопова Наталья Степановна(4112) 319-130
10:00-16:00Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданамСавенкова Мария Александровна(4112) 319-130
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759
10 декабря 2020 года
День приемов по трудовым вопросам
Государственный комитет РС (Я) по занятости населения
10:00-12:00ПредседательМосквитин Степан ИвановичИнстаграм goskomzanyatosti
14:00-16:00Первый заместитель председателяКалашникова Елена ВиссарионовнаИнстаграм goskomzanyatosti
16:00-18:00Заместитель председателяХарлампьев Гаврил ИгоревичИнстаграм goskomzanyatosti
Министерство труда и социального развития РС (Я)
09:00-12:00Заместитель министраТрубина Альбина Владимировна89143057511
14:00-18:00Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерстваНиколаева Мария Анатольевна89143057511
    
09:00-10:00Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа начальник Управление администрации с. ХатассыКозлова Парасковья Афанасьевна89241690681
День приемов по юридическим вопросам
ЯРО Ассоциации юристов России
10:00-18:00Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов РоссииОлзоев Александр Георгиевич89142274334
10:00-18:00Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)Мироновский Олег Борисович89142700759

В графике возможны изменения и дополнения

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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