В Якутии Декаду приемов граждан начала Общественная приемная ЕР
Сегодня в Якутии стартовала Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».
Приемы граждан проведут в дистанционном режиме Региональная общественная приемнаяПредседателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) и местные отделения партии при участии депутатов всех уровней,органы исполнительной власти, представителеймуниципальных образований, республиканских министерств и ведомств, а также региональных координаторов партийных проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Новая школа». В Москве Декаду приема граждан открыл Александр Акимов член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который вел удаленный прием.
По традиции, в Якутии старт Декаде дала Региональная общественная приемная, в лице руководителя Елены Голомаревой, заместителя руководителя Правозащитного центра Сергея Романова, заместителя Председателя ЯРО ООО «Ассоциация юристов России» Александра Олзоева. За первый день ими принято 31 человек. Вопросы прозвучали самые разнообразные, которые касались жилья (в том числе – восемь человек из числа пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков), услуг ЖКХ и юридических моментов, по не выплате алиментов и неисполнению решений суда. Обратились люди со спорами по перерасчету услуг с управляющими компаниями, которые в период пандемии исправно продолжают начислять пени, в то время как многие из людей лишились постоянного и регулярного источника доходов. Возникли вопросы и к энергетикам, отказывающим в перерасчете.
Прием граждан в Общественной приемной будет вестись с 1 по 10 декабря включительно согласно графика.
Елена Голомарева после приема граждан всех поздравила с праздником и дала интервью СМИ:
Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха(Якутия)поздравляет всех с Днем рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
За эти годы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала символом единства людей, доброй воли к укреплению экономической и социальной стабильности в России. Конкретными делами Партия доказала, что способна брать на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Каждый из нас видит те позитивные изменения, которые происходят в нашей республике и в районе. Конечно, еще многое предстоит сделать. И мы уверены, что благодаря поддержке людей, благодаря активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы, которые нам дают граждане.
Очень важно, что главным результатом своей деятельности Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит рост благосостояния жителей района.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного и материального благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности во благо процветания Якутии и города Якутска!
Благодарим фракцию ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), Городскую Думу г. Якутска, приемные партии муниципальных районов за совместную плодотворную работу.
Дорогие коллеги! Мы желаем в этот день всем вам крепкого здоровья, новых достижений и идей в вашей работе! Спасибо всем кто откликнулся и проведет Декаду прием граждан в период пандемии приуроченной ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».
Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Декада приемов проводится в дистанционном формате при участии высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) (руководителей высших исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) – членов Партии, сенаторов Российской Федерации – членов Партии, депутата Государственной Думы ФС РФ, Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), представительных органов муниципальных образований – членов депутатских объединений (фракций) Партии, а также представителей организаций – партнеров.
График Декады приемов граждан
в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Республике Саха (Якутия)
с 1 по 10 декабря 2020 года
|1 декабря 2020 года
|16:00-17:00
|Сенатор Совета Федерации Российской Федерации
|Акимов Александр Константинович
|89142698883
|08:00-10:00
|Руководитель Региональной общественной приемной ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в РС (Я)
|Голомарева Елена Христофоровна (ведет прием граждан ежедневно до 10.11.2020 с 08:00-10:00)
|89142706774
|2 декабря 2020 года
|День приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения
|Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия)
|11:00-17:00
|Руководитель
|Иннокентьев Евгений Николаевич
|Instagram roszdravnadzor_ yakutia
|11:00-17:00
|Заместитель руководителя
|Винокурова Изабелла Егоровна
|WhatsApp 89142701605
|11:00-17:00
|Старший инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения
|Корякина Татьяна Ивановна
|WhatsApp 89144093450
|11:00-17:00
|Старший инспектор отдела государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
|Федотова Галина Игоревна
|WhatsApp 89644159909
|Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
|09:00-17:00
|Заместитель руководителя
|Борисова Наталья Борисовна
|8 800-550-21-24
|Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
|09:00-14:00
|Главный специалист отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я)
|Григорьева Маргарита Ильинична
|89142217352
|14:00-18:00
|Начальник отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я)
|Тихонова Инна Алексеевна
|89841023847
|10:00-11:00
|Депутат Якутской городской Думы от Центрального округа Главный врач Якутского республиканского онкодисансера
|Афанасьева Лена Николаевна
|89142702034
|11:00-18:00
|Депутат Якутской городской Думы от Гагаринского округа Главный врач поликлиники №3 г. Якутска
|Васильева Саргылана Афанасьевна
|89142204010
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|3 декабря 2020
|Прием граждан руководящими органами Партии
|15:00-16:00
|Глава Республики Саха (Якутия)
|Николаев Айсен Сергеевич
|Zoom
|15:00-17:00
|Депутат Государственной Думы ФС РФ
|Данчикова Галина Иннокентьевна
|89142313599
|15:00-17:00
|Сенатор Совета Федерации Российской Федерации
|Борисов Егор Афанасьевич
|89142740261
|10:00-11:00
|Депутат Якутской городской Думы от Ойунского округа Главный врач поликлиники №1 г. Якутска
|Эверстова Алевтина Васильевна
|89142706917
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|4 декабря 2020 года
|День приемов граждан по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики
|Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)
|«По вопросам коммунального комплекса и энергоэффективности»
|10:00-11:30
|Заместитель руководителя Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы
|Степанова Саргылана Кирилловна
|(4112) 50-68-94
|«По вопросам экономики, финансов, имущества и информатизации»
|11:30-13:00
|Руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации
|Аржаков Василий Семенович
|(4112) 50-68-78
|«По вопросам жилищной политики»
|14:00-15:30
|Заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики
|Давыдов Станислав Валентинович
|(4112) 50-68-68
|«По вопросам энергетики»
|15:30-17:00
|Руководитель Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики
|Арсеньева Гурианна Гурьевна
|(4112) 50-68-77
|Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я)
|«По вопросам начислений и перерасчета ЖКУ»
|10:00-12:00 14:00-17:00
|Ведущий специалист отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ
|Филиппов Анастасия Михайловна
|(4112) 506-391
|«Ненадлежащее содержание общего имущества МКД управляющими обслуживающими компаниями»
|10:00-12:00 14:00-17:00
|Заместитель руководителя отдела лицензионного контроля и жилищного надзора
|Тарабукина Диана Иннокентьевна
|(4112) 342-735
|10:00-12:00 14:00-17:00
|Главный специалист отдела лицензионного контроля и жилищного надзора
|Тузик Виктор Алексеевич
|(4112) 342-735
|«По вопросам контроля за капитальным ремонтом»
|10:00-12:00 14:00-17:00
|Заместитель руководителя отдела мерзлотного надзора и контроля за капитальным ремонтом МКД
|Сударев Дмитрий Владимирович
|(4112) 506-380
|«По вопросам лицензирования управляющих компаний»
|10:00-12:00 14:00-17:00
|Ведущий специалист отдела лицензирования деятельности по управлению МКД и сводного анализа»
|Егорова Валентина Семеновна
|(4112) 506-383
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|7 декабря 2020 года
|День приемов граждан по вопросам старшего поколения
|Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я)
|09:00-17:00
|Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан
|Кондратьева Евдокия Семеновна
|(4112)39-26-24
|ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я)
|10:00-16:00
|Управляющий
|Герман Марина Евгеньевна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела социальных программ
|Протопопова Наталья Степановна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам
|Савенкова Мария Александровна
|(4112) 319-130
|17:00-18:00
|Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа, Главный специалист МКУ «Администрация с. Пригородный» ГО «город Якутск»
|Салатюк Иван Владимирович
|89644245599
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|8 декабря 2020 года
|Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я)
|Прямой эфир в официальном аккаунте Управления (ugszhn_ykt)
|День приемов граждан по вопросам дошкольного и школьного образования
|Министерство образования и науки РС (Я)
|09:00-10:00
|Первый заместитель министра
|Любимова Ирина Павловна
|(4112) 506-910
|10:00-11:00
|Руководитель отдела общего образования
|Тен Лена Борисовна
|(4112) 506-913
|11:00-12:00
|Заместитель руководителя отдела общего образования
|Абрамова Туяра Семеновна
|89142285816
|14:00-16:00
|Специалист отдела общего образования
|Васильева Туяра Николаевна
|(4112) 506-918
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|9 декабря 2020 года
|День приемов граждан по социально значимым вопросам
|Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я)
|09:00-17:00
|Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан
|Кондратьева Евдокия Семеновна
|(4112)39-26-24
|Министерство труда и социального развития РС (Я)
|09:00-10:00
|Министр
|Волкова Елена Александровна
|89143057511
|10:00-12:00
|Первый заместитель министра
|Алексеев Иван Иванович
|89143057511
|14:00-16:00
|Руководитель Департамента социальной политики
|Слепцова Ирина Михайловна
|89143057511
|14:00-16:00
|Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства
|Николаева Мария Анатольевна
|(4112)508-069
|ГУ — РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я)
|10:00-16:00
|Управляющий
|Герман Марина Евгеньевна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Корнилова Саргылана Петровна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела страхования профессиональных рисков
|Кузьмина Виктория Егоровна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник правового отдела
|Максимов Вадим Сергеевич
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела социальных программ
|Протопопова Наталья Степановна
|(4112) 319-130
|10:00-16:00
|Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам
|Савенкова Мария Александровна
|(4112) 319-130
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
|10 декабря 2020 года
|День приемов по трудовым вопросам
|Государственный комитет РС (Я) по занятости населения
|10:00-12:00
|Председатель
|Москвитин Степан Иванович
|Инстаграм goskomzanyatosti
|14:00-16:00
|Первый заместитель председателя
|Калашникова Елена Виссарионовна
|Инстаграм goskomzanyatosti
|16:00-18:00
|Заместитель председателя
|Харлампьев Гаврил Игоревич
|Инстаграм goskomzanyatosti
|Министерство труда и социального развития РС (Я)
|09:00-12:00
|Заместитель министра
|Трубина Альбина Владимировна
|89143057511
|14:00-18:00
|Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства
|Николаева Мария Анатольевна
|89143057511
|09:00-10:00
|Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа начальник Управление администрации с. Хатассы
|Козлова Парасковья Афанасьевна
|89241690681
|День приемов по юридическим вопросам
|ЯРО Ассоциации юристов России
|10:00-18:00
|Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России
|Олзоев Александр Георгиевич
|89142274334
|10:00-18:00
|Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я)
|Мироновский Олег Борисович
|89142700759
В графике возможны изменения и дополнения
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