В Якутии Декаду приемов граждан начала Общественная приемная ЕР

Сегодня в Якутии стартовала Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Приемы граждан проведут в дистанционном режиме Региональная общественная приемнаяПредседателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) и местные отделения партии при участии депутатов всех уровней,органы исполнительной власти, представителеймуниципальных образований, республиканских министерств и ведомств, а также региональных координаторов партийных проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Новая школа». В Москве Декаду приема граждан открыл Александр Акимов член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который вел удаленный прием.

По традиции, в Якутии старт Декаде дала Региональная общественная приемная, в лице руководителя Елены Голомаревой, заместителя руководителя Правозащитного центра Сергея Романова, заместителя Председателя ЯРО ООО «Ассоциация юристов России» Александра Олзоева. За первый день ими принято 31 человек. Вопросы прозвучали самые разнообразные, которые касались жилья (в том числе – восемь человек из числа пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков), услуг ЖКХ и юридических моментов, по не выплате алиментов и неисполнению решений суда. Обратились люди со спорами по перерасчету услуг с управляющими компаниями, которые в период пандемии исправно продолжают начислять пени, в то время как многие из людей лишились постоянного и регулярного источника доходов. Возникли вопросы и к энергетикам, отказывающим в перерасчете.

Прием граждан в Общественной приемной будет вестись с 1 по 10 декабря включительно согласно графика.

Елена Голомарева после приема граждан всех поздравила с праздником и дала интервью СМИ:

Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха(Якутия)поздравляет всех с Днем рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

За эти годы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала символом единства людей, доброй воли к укреплению экономической и социальной стабильности в России. Конкретными делами Партия доказала, что способна брать на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Каждый из нас видит те позитивные изменения, которые происходят в нашей республике и в районе. Конечно, еще многое предстоит сделать. И мы уверены, что благодаря поддержке людей, благодаря активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы, которые нам дают граждане.

Очень важно, что главным результатом своей деятельности Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит рост благосостояния жителей района.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного и материального благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности во благо процветания Якутии и города Якутска!

Благодарим фракцию ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), Городскую Думу г. Якутска, приемные партии муниципальных районов за совместную плодотворную работу.

Дорогие коллеги! Мы желаем в этот день всем вам крепкого здоровья, новых достижений и идей в вашей работе! Спасибо всем кто откликнулся и проведет Декаду прием граждан в период пандемии приуроченной ко дню рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 01 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Декада приемов проводится в дистанционном формате при участии высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) (руководителей высших исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) – членов Партии, сенаторов Российской Федерации – членов Партии, депутата Государственной Думы ФС РФ, Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), представительных органов муниципальных образований – членов депутатских объединений (фракций) Партии, а также представителей организаций – партнеров.

График Декады приемов граждан

в Региональной общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

в Республике Саха (Якутия)

с 1 по 10 декабря 2020 года

1 декабря 2020 года 16:00-17:00 Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Акимов Александр Константинович 89142698883 08:00-10:00 Руководитель Региональной общественной приемной ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в РС (Я) Голомарева Елена Христофоровна (ведет прием граждан ежедневно до 10.11.2020 с 08:00-10:00) 89142706774 2 декабря 2020 года День приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) 11:00-17:00 Руководитель Иннокентьев Евгений Николаевич Instagram roszdravnadzor_ yakutia 11:00-17:00 Заместитель руководителя Винокурова Изабелла Егоровна WhatsApp 89142701605 11:00-17:00 Старший инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Корякина Татьяна Ивановна WhatsApp 89144093450 11:00-17:00 Старший инспектор отдела государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Федотова Галина Игоревна WhatsApp 89644159909 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 09:00-17:00 Заместитель руководителя Борисова Наталья Борисовна 8 800-550-21-24 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) 09:00-14:00 Главный специалист отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я) Григорьева Маргарита Ильинична 89142217352 14:00-18:00 Начальник отдела защиты прав застрахованных ТФОМС РС (Я) Тихонова Инна Алексеевна 89841023847 10:00-11:00 Депутат Якутской городской Думы от Центрального округа Главный врач Якутского республиканского онкодисансера Афанасьева Лена Николаевна 89142702034 11:00-18:00 Депутат Якутской городской Думы от Гагаринского округа Главный врач поликлиники №3 г. Якутска Васильева Саргылана Афанасьевна 89142204010 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 3 декабря 2020 Прием граждан руководящими органами Партии 15:00-16:00 Глава Республики Саха (Якутия) Николаев Айсен Сергеевич Zoom 15:00-17:00 Депутат Государственной Думы ФС РФ Данчикова Галина Иннокентьевна 89142313599 15:00-17:00 Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Борисов Егор Афанасьевич 89142740261 10:00-11:00 Депутат Якутской городской Думы от Ойунского округа Главный врач поликлиники №1 г. Якутска Эверстова Алевтина Васильевна 89142706917 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 4 декабря 2020 года День приемов граждан по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) «По вопросам коммунального комплекса и энергоэффективности» 10:00-11:30 Заместитель руководителя Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Степанова Саргылана Кирилловна (4112) 50-68-94 «По вопросам экономики, финансов, имущества и информатизации» 11:30-13:00 Руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Аржаков Василий Семенович (4112) 50-68-78 «По вопросам жилищной политики» 14:00-15:30 Заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Давыдов Станислав Валентинович (4112) 50-68-68 «По вопросам энергетики» 15:30-17:00 Руководитель Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Арсеньева Гурианна Гурьевна (4112) 50-68-77 Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) «По вопросам начислений и перерасчета ЖКУ» 10:00-12:00 14:00-17:00 Ведущий специалист отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ Филиппов Анастасия Михайловна (4112) 506-391 «Ненадлежащее содержание общего имущества МКД управляющими обслуживающими компаниями» 10:00-12:00 14:00-17:00 Заместитель руководителя отдела лицензионного контроля и жилищного надзора Тарабукина Диана Иннокентьевна (4112) 342-735 10:00-12:00 14:00-17:00 Главный специалист отдела лицензионного контроля и жилищного надзора Тузик Виктор Алексеевич (4112) 342-735 «По вопросам контроля за капитальным ремонтом» 10:00-12:00 14:00-17:00 Заместитель руководителя отдела мерзлотного надзора и контроля за капитальным ремонтом МКД Сударев Дмитрий Владимирович (4112) 506-380 «По вопросам лицензирования управляющих компаний» 10:00-12:00 14:00-17:00 Ведущий специалист отдела лицензирования деятельности по управлению МКД и сводного анализа» Егорова Валентина Семеновна (4112) 506-383 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 7 декабря 2020 года День приемов граждан по вопросам старшего поколения Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я) 09:00-17:00 Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан Кондратьева Евдокия Семеновна (4112)39-26-24 ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я) 10:00-16:00 Управляющий Герман Марина Евгеньевна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела социальных программ Протопопова Наталья Степановна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Савенкова Мария Александровна (4112) 319-130 17:00-18:00 Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа, Главный специалист МКУ «Администрация с. Пригородный» ГО «город Якутск» Салатюк Иван Владимирович 89644245599 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 8 декабря 2020 года Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) Прямой эфир в официальном аккаунте Управления (ugszhn_ykt) День приемов граждан по вопросам дошкольного и школьного образования Министерство образования и науки РС (Я) 09:00-10:00 Первый заместитель министра Любимова Ирина Павловна (4112) 506-910 10:00-11:00 Руководитель отдела общего образования Тен Лена Борисовна (4112) 506-913 11:00-12:00 Заместитель руководителя отдела общего образования Абрамова Туяра Семеновна 89142285816 14:00-16:00 Специалист отдела общего образования Васильева Туяра Николаевна (4112) 506-918 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 9 декабря 2020 года День приемов граждан по социально значимым вопросам Отделение Пенсионного Фонда РФ по РС (Я) 09:00-17:00 Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан Кондратьева Евдокия Семеновна (4112)39-26-24 Министерство труда и социального развития РС (Я) 09:00-10:00 Министр Волкова Елена Александровна 89143057511 10:00-12:00 Первый заместитель министра Алексеев Иван Иванович 89143057511 14:00-16:00 Руководитель Департамента социальной политики Слепцова Ирина Михайловна 89143057511 14:00-16:00 Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Николаева Мария Анатольевна (4112)508-069 ГУ — РО Фонда социального страхования РФ по РС (Я) 10:00-16:00 Управляющий Герман Марина Евгеньевна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Корнилова Саргылана Петровна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела страхования профессиональных рисков Кузьмина Виктория Егоровна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник правового отдела Максимов Вадим Сергеевич (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела социальных программ Протопопова Наталья Степановна (4112) 319-130 10:00-16:00 Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Савенкова Мария Александровна (4112) 319-130 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759 10 декабря 2020 года День приемов по трудовым вопросам Государственный комитет РС (Я) по занятости населения 10:00-12:00 Председатель Москвитин Степан Иванович Инстаграм goskomzanyatosti 14:00-16:00 Первый заместитель председателя Калашникова Елена Виссарионовна Инстаграм goskomzanyatosti 16:00-18:00 Заместитель председателя Харлампьев Гаврил Игоревич Инстаграм goskomzanyatosti Министерство труда и социального развития РС (Я) 09:00-12:00 Заместитель министра Трубина Альбина Владимировна 89143057511 14:00-18:00 Руководитель Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Николаева Мария Анатольевна 89143057511 09:00-10:00 Депутат Якутской городской Думы от Пригородного округа начальник Управление администрации с. Хатассы Козлова Парасковья Афанасьевна 89241690681 День приемов по юридическим вопросам ЯРО Ассоциации юристов России 10:00-18:00 Заместитель председателя ЯРО Ассоциации юристов России Олзоев Александр Георгиевич 89142274334 10:00-18:00 Руководитель секретариата Конституционного суда РС (Я) Мироновский Олег Борисович 89142700759

В графике возможны изменения и дополнения