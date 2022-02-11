В Якутии действуют льготы при переводе автомобиля на газ

В Якутии существуют льготы при переводе автомобиля на газомоторное топливо. Помимо этого, стартует инициатива, покрывающая затраты на перевод транспорта на газобаллонное оборудование. Об этом заявил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко в ходе прямого эфира в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

«Переход на газомоторное топливо позволит жителям, бизнесу и муниципальным образованиям значительно экономить средства. Сравнение цен на заправках говорит само за себя – двукратная дешевизна. Также немаловажна экология, это поможет снизить выбросы, что говорит о здоровье и качестве жизни», — сказал Максим Терещенко.

Министр отметил, что при переходе на газомоторное топливо можно воспользоваться льготой по транспортному налогу – 50%.

«Еще очень важный момент, в прошлом году глава Якутии проводил совещание, где была поддержана инициатива о выделении средств на субсидирование при переходе на газобаллонное оборудование. Это может быть метан либо СПГ. Сумма – 90% от затрат. Льготу могут получить автолюбители, предприятия и предприниматели, которые воспользуются услугами авторизированных центров по переводу», — сообщил он.

Максим Терещенко отметил, что в этом году будут подготовлены соответствующие нормативные акты, после чего о старте инициативы будет сообщено населению.