В Якутии действуют 86 лесных пожаров

За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 20 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 9 212,8 га: девять лесных пожаров – в Нерюнгринском, четыре – в Алданском, по одному лесному пожару – в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Оймяконском, Оленекском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах и один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий с общей площадью пройденной огнем 37 га в Оленекском районе. Об этом на брифинге оперштаба 3 августа сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

По состоянию на утро 3 августа 2022 года локализовано 6 лесных пожаров на площади 7 146 га в Верхоянском, Вилюйском, Мирнинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах, а также один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий в Оймяконском улусе.

Авиационным и космическим мониторингом на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар на общей площади пять гектаров в Усть-Алданском улусе.

Всего на начало суток действует 86 лесных пожаров на общей площади 226 261 га и два ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на общей площади 1 542 гектара. На аналогичную дату прошлого года действовало 173 лесных пожара на общей площади 2 416 542,5 га.

«В настоящее время осуществляются меры по тушению 17 лесных пожаров на общей площади 40 044 га и одного ландшафтного пожара на землях иных категорий на площади 1 537 га. Из них четыре лесных пожара находятся на труднодоступных и удалённых территориях. На тушении природных пожаров задействовано 1 146 человек и 110 единиц техники. Сегодня при наличии ресурсной облачности запланирована работа самолётов-зондировщиков Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны и Як-42 Росгидромета в особо горимых районах. Также при условии работы тяжёлой авиации планируется работа самолётов МЧС России Бе-200 в Сунтарском и Мирнинском районах. За прошедшие сутки на тушении и передислокации сил и средств применялись семь воздушных судов и семь воздушных судов – на авиапатрулировании», – сообщил Андрей Коноплев.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 504 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 401 972 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 1 328 лесных пожаров на общей площади 4 359 443 га. Также зарегистрировано 25 ландшафтных (природных) пожаров на землях иных категорий и шесть лесных пожаров на землях особо охраняемых территорий на площади 33,5 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 16 пожаров особо охраняемых территориях на площади 30 382 га.

По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 3 августа 2022 года в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Хангаласском районах сохраняется высокий четвёртый класс пожароопасности леса. На остальной территории Республики Саха (Якутия) сохраняется не выше третьего класса пожароопасности.

На территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Таттинском, Нюрбинском, Мирнинском и Среднеколымском районах.