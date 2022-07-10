В Якутии действуют 76 лесных пожаров
По состоянию на утро 10 июля на территории республики потушено 10 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 664 га, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ.
Пожары ликвидированы в Мегино-Кангаласском, Алданском, Оленекском, Нерюнгринском районах и в НП «Ленские столбы».
За прошедшие сутки обнаружено 9 лесных пожаров в Сунтарском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском, Алданском районах на общей площади 531 га.
Таким образом, на сегодняшний день в Якутии действуют 76 лесных пожаров общей площадью 54 529 га. На аналогичную дату прошлого года в республике действовало 305 лесных пожаров на общей площади 1 211 923,6 га.
По состоянию на 10 июля тушатся 12 лесных пожаров на площади 7 197,5 га в Алданском Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах. 3 из них локализовано.
Всего на тушение лесных пожаров привлечены 507 человек, задействовано 36 единиц техники.
За сутки применялись 2 вертолета на лесоавиационные работы по тушению лесных пожаров и 10 самолетов на авиапатрулирование для обнаружения новых очагов пожаров. В Усть-Майском районе 9 июля применялся Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков.
Напоминаем, что Указом главы РС (Я) в Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера. Особый противопожарный режим действует на всей территории Республики.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий