По состоянию на утро 10 июля на территории республики потушено 10 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 664 га, сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ.

Пожары ликвидированы в Мегино-Кангаласском, Алданском, Оленекском, Нерюнгринском районах и в НП «Ленские столбы».

За прошедшие сутки обнаружено 9 лесных пожаров в Сунтарском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском, Алданском районах на общей площади 531 га.

Таким образом, на сегодняшний день в Якутии действуют 76 лесных пожаров общей площадью 54 529 га. На аналогичную дату прошлого года в республике действовало 305 лесных пожаров на общей площади 1 211 923,6 га.

По состоянию на 10 июля тушатся 12 лесных пожаров на площади 7 197,5 га в Алданском Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах. 3 из них локализовано.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 507 человек, задействовано 36 единиц техники.

За сутки применялись 2 вертолета на лесоавиационные работы по тушению лесных пожаров и 10 самолетов на авиапатрулирование для обнаружения новых очагов пожаров. В Усть-Майском районе 9 июля применялся Ан-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков.

Напоминаем, что Указом главы РС (Я) в Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера. Особый противопожарный режим действует на всей территории Республики.