В Якутии действуют 57 лесных пожаров

В настоящее время в Якутии действует 57 лесных пожаров, также 2 пожара на землях иных категорий. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Напомним, что в этот день в прошлом году действовал 181 лесной пожар.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 7 лесных пожаров в Алданском, Верхневилюйском, Нерюнгринском и Среднеколымском районах. 2 лесных пожара в Таттинском и Томпонском районах локализованы.

На тушении задействовано 552 человека и 26 единиц технических средств. Сегодня в Усть-Майский район и Хабаровский край вылетел зондировщик АН-26 «Циклон». Запланирована работа самолёта-зондировщика ЯК-42Д «Росгидромет».

За прошедшие сутки авиация применялась для тушения лесных пожаров и авиапатрулирования

На утро 24 июля в Алданском районе и ГО г. Якутск в лесах сохраняется 4 класс пожароопасности, на остальной территории Республики Саха (Якутия) сохраняются 2,3 классы.

Продолжает действовать режим Чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Решением заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ под председательством заместителя министра МЧС России — заместителя председателя правительственной комиссии В.Н. Яцуценко от 18-19 июля 2022 года № 4 принято решение отнести ЧС в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Усть-Майском районах.