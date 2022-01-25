В Якутии действуют 44 ледовые переправы

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 24 января на территории республики допущена к эксплуатации 1 ледовая переправа муниципального значения в Олекминском районе «а/д Умнас – Мача», р. Лена до 20 тонн.

Также допущено повышение грузоподъемности на двух ледовых переправах:

• ледовая переправа федерального значения в Сунтарском районе «Крестях — Мирный», р. Вилюй до 40 тонн;

• ледовая переправа муниципального значения в Вилюйском районе «Кысыл-Сыр – СП левый берег», р. Вилюй до 25 тонн.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируются 44 ледовые переправы.

Напомним, что открытие ледовых переправ республики осуществляется согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

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