В Якутии действуют 237 природных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 237 природных пожаров, за сутки ликвидировано 25, на тушение привлекалось 1989 человек и 286 единиц техники. За сутки было задействовано 77 патрульно-контрольных групп, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 241 человек. В Намском, Мегино-Кангаласском и Горном районах задействованы специалисты МЧС России.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 179 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 121 тысячи гектар. На особом контроле Главного управления находятся 2 приближенных природных пожаров у н.п. Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 45 человек.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 7 проб атмосферного воздуха на территории 4 районов. ПДК не превышена.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 32 тысячи гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 15 районов. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).