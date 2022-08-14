В Якутии действуют 10 лесных пожаров

На утро 14 августа на территории республики действуют 10 лесных пожаров на общей площади 69 273 га.

4 — в Усть-Майском районе, 3 — в Среднеколымском районе, по 1 — Оймяконском, Томпонском, Нижнеколымском районах, передает Оперштаб РС(Я). Также продолжают действовать 2 ландшафтных пожара на площади 66 га в Оймяконском районе, сообщает ЯСИА.

На аналогичную дату прошлого года было 162 лесных пожара на общей площади 4 300 883,5 га. Обслуживаются 2 лесных пожара на общей площади 53 700 га в Усть-Майском районе. Всего в тушении задействовано 517 человек, из них 460 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 52 сотрудника лесопожарной службы, 5 добровольцев из числа местного населения. Привлечено 8 единиц техники.