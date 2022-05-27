В Якутии действующих лесных пожаров нет

По состоянию на 08.00 ч. утра на территории республики действующих лесных пожаров не зарегистрировано. За прошедшие сутки силами лесопожарных формирований удалось ликвидировать пожар в Чурапчинском улусе, общая площадь которого составила 34 га.

Отметим, с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 15 пожаров в лесном фонде и 6 на землях иных категорий. В прошлом году на эту дату с начала пожароопасного сезона 2021 года было зарегистрировано 91 лесных пожаров на общей площади 20603,5 га. Благодаря проведенной профилактической и подготовительной работе структурных подразделений Минэкологии Якутии, правительства субъекта, органов местного самоуправления и населения республики удалось снизить показатели горимости по количеству лесных пожаров и пройденной огнем площади.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.С уважением,

