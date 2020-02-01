В Якутии действует оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

Многих жителей республики волнует вопрос угрозы распространения коронавируса. В ходе отчета Правительства Республики Саха (Якутия) в режиме прямого эфира, на данную актуальную тему поступил звонок с Нюрбинского улуса.

Председатель Правительства Владимир Солодов призвал жителей республики всегда доверять только проверенным источникам информации. Он отметил, что сегодня принимается весь комплекс мер в целях недопущения распространения на территории Якутии коронавируса.

Владимир Солодов сообщил, что создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса под руководством заместителя Председателя Правительства Ольги Балабкиной.

Отвечая на вопрос телезрителя в ходе прямого эфира, Ольга Балабкина подробно рассказала о том, какие меры на сегодня приняты по блокированию распространения этого нового вируса. Штаб держит на контроле и принимает весь комплекс профилактических мероприятий совместно с республиканскими и федеральными властями.

По информации первого заместителя Председателя Правительства Алексея Колодезникова, на сегодняшний день временно приостановлены вылеты авиакомпании «Якутия» в Харбин.

В полной мере приняты все рекомендации министерства транспорта РФ по недопущению проникновения коронавируса в республике.