В Якутии действует оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса
Многих жителей республики волнует вопрос угрозы распространения коронавируса. В ходе отчета Правительства Республики Саха (Якутия) в режиме прямого эфира, на данную актуальную тему поступил звонок с Нюрбинского улуса.
Председатель Правительства Владимир Солодов призвал жителей республики всегда доверять только проверенным источникам информации. Он отметил, что сегодня принимается весь комплекс мер в целях недопущения распространения на территории Якутии коронавируса.
Владимир Солодов сообщил, что создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса под руководством заместителя Председателя Правительства Ольги Балабкиной.
Отвечая на вопрос телезрителя в ходе прямого эфира, Ольга Балабкина подробно рассказала о том, какие меры на сегодня приняты по блокированию распространения этого нового вируса. Штаб держит на контроле и принимает весь комплекс профилактических мероприятий совместно с республиканскими и федеральными властями.
По информации первого заместителя Председателя Правительства Алексея Колодезникова, на сегодняшний день временно приостановлены вылеты авиакомпании «Якутия» в Харбин.
В полной мере приняты все рекомендации министерства транспорта РФ по недопущению проникновения коронавируса в республике.
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