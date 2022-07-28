В Якутии действует лесной пожар возле села Нахара

В Сунтарском районе около села Нахара действует лесной пожар в пределах 5 км от села. Общая площадь огня составляет примерно 40 га. На тушение задействованы техника и сотрудники государственной противопожарной службы Сунтарского района. Местной администрацией и жителями населенных пунктов организовываются добровольные отряды на тушение лесного пожара. Сообщается, что между населенными пунктами есть естественные преграды – это озеро и поля, которые, как надеется местное население, немного задержит ход пожара.