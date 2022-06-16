В Якутии действует 15 лесных пожаров

Введение режима ЧС муниципального характера в Сень-Кюельском наслеге Среднеколымского улуса позволит направить на тушение лесного пожара, действующего несколько дней, дополнительные силы и средства. Соответствующее поручение дал на заседании оперштаба первый зампред правительства Дмитрий Садовников, сообщает тгк Республика Саха (Якутия).

Лесной пожар находится в труднодоступной болотистой местности между Среднеколымским и Нижнеколымским районами. Сообщалось, что за короткое время площадь возгорания возросла до 2 тысяч га. Сегодня туда двумя рейсами Ми-8 туда была доставлена группировка Авиалесоохраны в количестве 20 человек. Также ожидается переброска 7 работников лесопожарных формирований и добровольцев из числа местного населения.

Всего по республике на 16.00 час действовало 15 лесных пожаров и 8 пожаров на землях иных категорий. Проводятся работы по тушению лесного пожара в 25 км от села Бясь-Кюель в Олекминском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 300 га. Работают 50 человек, ожидается переброска 20 работников Авиалесоохраны из Вилюйского района. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет.

Второй лесной пожар в Олекминском районе в 357 км от села Тюбя локализован. Сегодня ожидается его ликвидация, после чего 9 человек, работающих там, будут переброшены на пожар в 25 км от Бясь-Кюель. Также идёт тушение лесного пожара в Ленском районе в 23 км от села Дорожный на площади 3 га. В работах задействованы 13 человек. Угрозы населенному пункту также нет.