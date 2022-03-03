В Якутии дефицита продуктов не будет!

Представители торговых предприятий, реализующих товары в республике, отмечают отсутствие ажиотажного спроса на продукты, на складах имеется достаточный запас. Об этом сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенкопо итогам встречи с руководителями предприятий розничной торговли.

По поручению Главы региона Айсена Николаева, в ежедневном режиме проводится мониторинг наличия запасов и цен на товары первой необходимости. Исходя из этого принимаются оперативные меры по пополнению запасов и сдерживанию цен.

«Сейчас собираем от наших предпринимателей информацию по взаимодействию с поставщиками, закупом товаров, логистике, что у них есть, чем нужно помочь. Например, сегодня обсудили, что есть трудности по свободным вагонам при доставке грузов по железной дороге. Этот вопрос будем решать с РЖД. Также поступило предложение снять ковидные ограничения для предприятий торговли», – сказал Андрей Тарасенко.

Торговые предприятия закупили товары с учётом сроков закрытия переправы. При этом, как отметили участники совещания, необходимо принять предупреждающие меры по фиксированию тарифа на завоз по переправе. Так что в Якутии на продовольственном рынке ситуация стабильная.