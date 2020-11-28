В Якутии дедушка стал жертвой дерзкого спектакля

62-летнему жителю Алданского района поступил звонок от неизвестной девушки, которая предложила ему прибыльную работу в интернете в инвестиционной компании. Согласившись на предложение, мужчина по указанию звонившей установил приложение «Skype».

Через пару дней ему перезвонил представитель инвестиционной компании, с ним они продолжили разговор в приложении «Skype». Для открытия личного брокерского счёта потерпевший перевел 4000 рублей, а также отправил 80 000 рублей для якобы пополнения счёта.

Лжеброкеры объяснили, что для вывода денег ему нужно оформить кредитную карту на сумму 140 000 рублей через «онлайн-банк», что пенсионер и сделал. Затем он перевел 139 000 рублей на счет, продиктованный «инвестиционным специалистом». После чего его снова попросили подать онлайн-заявку на кредит на сумму 200 000 рублей, но банк отказал ему в этом. Тогда лжеброкер убедил пожилого мужчину пойти в офис банка, чтобы оформить кредит. Потерпевший выполнил это указание, хоть в банке ему одобрили кредит только на 164 000 рублей. Когда «специалист» начал настаивать на обналичивании и переводе им данной суммы, мужчина понял, что общается с мошенниками. В общей сложности потерпевший перевел мошенникам 223 000 рублей. Он вложил свои сбережения, в том числе средства, полученные в кредит, но прибыли так и не получил.

Уважаемые граждане! Не доверяйте информации о быстром обогащении за короткий срок. Ни в коем случае не переводите свои сбережения незнакомым вам людям!