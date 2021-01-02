В Якутии Дед Мороз не помог

Новогоднего чуда не произошло. Дед Мороз не помог. Коронавирус в Якутии продолжает держаться.

На 02.01.2021 г. выявлено 175 новых случаев COVID-19, в т.ч. 7 носителей новой коронавирусной инфекции:​

-Якутск 67 случаев;

— Нерюнгринский район 19 случаев;

— Алданский, Мирнинский районы по 17 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 13 случаев;

— Вилюйский район 8 случаев;

— Усть-Алданский район 6 случаев;

-Амгинский, Ленский районы по 4 случая;

— Верхоянский, Кобяйский, Таттинский, Усть-Майский районы по 3 случаев;

— Жиганский, Оймяконский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Намский, Нюрбинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 998 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 869 054 теста.