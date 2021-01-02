02.01.2021
11:45
2014

Коронавирус

В Якутии Дед Мороз не помог

Новогоднего чуда не произошло. Дед Мороз не помог. Коронавирус в Якутии продолжает держаться.

На 02.01.2021 г. выявлено 175 новых случаев COVID-19, в т.ч. 7 носителей новой коронавирусной инфекции:​
-Якутск 67 случаев;
— Нерюнгринский район 19 случаев;
— Алданский, Мирнинский районы по 17 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 13 случаев;
— Вилюйский район 8 случаев;
— Усть-Алданский район 6 случаев;
-Амгинский, Ленский районы по 4 случая;
— Верхоянский, Кобяйский, Таттинский, Усть-Майский районы по 3 случаев;
— Жиганский, Оймяконский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Намский, Нюрбинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 998 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 869 054 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб
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