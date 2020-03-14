В Якутии дан старт трем полярным переходам в память о солдатах Великой Отечественной войны

Якутяне к 75-летию Победы совершат два лыжных перехода и один ралли-рейд. Три группы пойдут разными путями, но будут объединены одной целью.

Первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ встретился с участниками предстоящего перехода «Якутск – Верхоянск – Тикси». 14 марта 2020 года начнут свой переход пять лыжников под руководством Валерия САМОЙЛОВА. Они пойдут по маршруту Якутск – Верхоянск – Тикси. 9 мая лыжники планируют дойти до конечной точки своего следования. В Тикси они примут участие в торжественном параде. С ними отдельно встретилась председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена ГОЛОМАРЕВА, которая также является членом оргкомитета.

15 марта от села Кюсюр Булунского улуса в путь отправится группа из семи человек под руководством ветерана спорта Дмитрия ГОРОХОВА. Перед ними стоит конкретная задача: повторить маршрут своих предшественников, в 1942 году дошедших на лыжах от Кюсюра до Нюрбы, чтобы добровольцами пойти на фронт.

Напомним, распоряжением главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА якутские лыжники с 15 марта по 10 апреля совершат лыжный переход от села Кюсюр Булунского района до города Нюрба Нюрбинского района. Оргкомитет возглавляет первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

Курсант Якутской военной школы Семен СЮЛЬСКИЙ во главе небольшой группы добровольцев в лютые февральские морозы 1942 года совершил сверхдальний лыжный переход с берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе, преодолев за 42 дня по бездорожью через тундру, тайгу и горные перевалы около 1300 км.

Из Нюрбы Семен Сюльский был направлен на Северо-Западный фронт, воевал под Ржевом, Старой Руссой и Великими Луками. На Курской Дуге тяжелораненый боец Сюльский попал в плен, вскоре совершил побег, воевал в составе партизанского отряда «Буревестник» на Украине. После соединения партизанского отряда с линейными войсками боец I Украинского фронта Сюльский прошел с боями от Украины до Праги. Награжден боевыми орденами и медалями.

«В истории войн трудно найти поступок сопоставимый с поступком группы якутских добровольцев. Это был по-настоящему беспрецедентный подвиг. Наверное, больше нет таких историй, как история Великой Отечественной войны», – подчеркнул инициатор и руководитель республиканской комиссии по организации этих переходов, первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

Третья группа из Якутска колонна из девяти внедорожников под руководством Павла ГЕРЮГОВА тронется в путь 14 марта. В зависимости от погоды за четыре-пять дней четырнадцать путешественников доедут до Тикси.

В ходе встречи отмечено, что все лыжники и автомобилисты опытные люди, за плечами которых не один переход. Опыт должен им помочь достичь намеченных целей.

По плану, озвученному Александром Жирковым, 9 мая по одному участнику каждой из трех групп прибудут в Якутск для участия на торжествах, посвященных Дню Победы.