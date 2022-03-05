В Якутии дан старт Году культурного наследия народов России

Сегодня, 5 марта, в Якутии стартовал Год культурного наследия народов России. Его приурочили ко Дню народного мастера в республике.

В честь знаменательного события и 100-летнего юбилея республики в Якутске состоялось праздничное шествие с участием народных мастеров, работников культуры и деятелей искусства, представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я), национальных общин, студентов, муниципальных образований региона. Всего в мероприятии приняли участие более 1200 якутян.

Примечательно, что ко Дню народного мастера, открытию Года культурного наследия народов России в Якутии и 100-летию республики якутские народные мастера подготовили проект-акцию «В радостный день якутян», в рамках которой изготовили 100 комплектов женского зимнего национального костюма «бууктаах сон», вырезали 100 чороонов и сделали 100 дэйбиир (конских махалок).

Со стартом Года культурного наследия народов России якутян поздравил заместитель председателя правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ.

«Главой Якутии Айсеном Сергеевичем НИКОЛАЕВЫМ подписано распоряжение о проведении в республике Года культурного наследия народов России. По его поручению нами сформирован большой комплексный план, который охватит каждого носителя культуры, начиная от народных мастеров, кузнецов, олонхсутов и певцов. В рамках Года культурного наследия народов России в Якутии в течение года будет проведено 260 мероприятий», — сказал Сергей Местников в своём выступлении.

Министр культуры и духовного развития республики Юрий КУПРИЯНОВ в приветственном слове сказал, что Якутия как регион задаёт тон в развитии народного творчества. Он подчеркнул, что в республике 253 человека носят почётное звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия), и 511 человек — звание «Мастер народных художественных промыслов». Юрий Куприянов поблагодарил народных мастеров Якутии за их плодотворный труд во имя развития родного края.

На мероприятии с поздравлениями выступили гости республики – заместитель генерального директора по научной, экспозиционно-выставочной и образовательной работе Государственного музея-заповедника «Царицыно» г. Москва Ольга ДОКУЧАЕВА и президент Ассоциации народных художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок» Айсура ТАХАНОВА.