В Якутии дан старт Диктанту Победы

На базе Общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось первое рабочее совещание по проведения «Диктанта Победы-2021», который будет писать вся страна 7 мая. С 15 марта началась подготовительная работа.

«Диктант Победы» проводится по инициативе федерального партийного проекта Единой России «Историческая память» в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

«В прошлом году Якутия по количеству площадок – а их было 364 по всей республике – заняла шестую позицию в стране и первую – в Дальневосточном федеральном округе», — сказала руководитель приемной Елена ГОЛОМАРЕВА. «В нем впервые приняли участие коллективы учреждений культуры – библиотеки, музеи, клубы, ветераны труда и войны, Росгвардия, военные гарнизоны Тикси».

В этом году планируется провести Диктант Победы на таком же высоком уровне, каждая площадка будет оснащена достаточным количеством посадочных мест и необходимым техническим оборудованием. Положение мероприятия и способы регистрации будут опубликованы в СМИ дополнительно.