В Якутии дали срок отцу-педофилу

Доказательства, собранные Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя Верхневилюйского района.

Он признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также ст. 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в период с апреля 2017 по сентябрь 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина пользовался отсутствием дома и в своей автомашине посторонних лиц и совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, возраст девочки составлял 6 лет.

В сентябре 2020 года, когда отец в очередной раз явился домой в состоянии алкогольного опьянения и попытался подойти к дочери с преступными намерениями, девочка дождалась прихода матери с работы и сообщила ей о нежелании проживать с отцом и о совершенных поступках.

Женщина незамедлительно собрала детей и отправилась к родственникам, а также вызвала сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан и позже заключен под стражу. Проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у его наличие гетеросексуальной педофилии.

На первоначальном этапе следствия он признал вину, но позже отказался от данных ранее показаний. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для минимизации последствий совершенных преступлений в отношении пострадавшей девочки принят комплекс мер реабилитационного характера.