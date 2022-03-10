В Якутии дадут старт новым проектам в IT-отрасли

Сегодня в Якутске дадут старт ежегодному конкурсу «Моя профессия – IT», который соберёт свыше тысячи участников со всей республики. Это командный конкурс среди учащихся школ и студентов, который проводится в Якутии с 2016 года, его основной целью является привлечение молодёжи в IT-сферу. Многие участники конкурса впоследствии становились резидентами ИТ-парка, многие работают в компаниях мирового уровня.

«Мы всегда видели будущее в IT–сфере, делали упор на креативную индустрию. Благодаря этому курсу в Якутии действует экосистема поддержки технологического предпринимательства, создана система выявления талантов, быстрого обучения и обмена опытом. В сегодняшних условиях эта работа приобретает особое значение и создаёт возможности для прорывного развития нашей IT-школы», – говорит глава Якутии Айсен Николаев.

Презентация VII республиканского конкурса состоится на онлайн-конференции MPITConf. В этом году участников ждут новые вызовы, обновленные критерии оценки, тематические события и ценные призы. Помимо этого, ожидаются выступления от приглашенных гостей и партнёров.

Конкурс проходит в несколько этапов в формате хакатона, где команды в составе менеджера, дизайнера и разработчика за ограниченное время разрабатывают прототип цифрового продукта, а к экспертизе проектов привлекаются действующие IT-специалисты. Победители получают возможность поступить на целевое обучение в ведущие вузы страны и пройти стажировки в IT-компаниях.

Как рассказали организаторы конференции, с каждым годом растёт не только количество участников и география конкурса, но и уровень проектов.

В прошлом году в конкурсе участвовало более 1,5 тыс. участников из 22 муниципальных образований. Были проведены 35 хакатонов, включая очные мероприятия в Якутске, выездные мероприятия в районах и дистанционные мероприятия для отдалённых арктических районов.

Онлайн-трансляция конференции начнётся в 15:00 на официальном сайте www.mp-it.ru.