В Якутии церемония зажжения первой ёлки страны состоится в онлайн-режиме

В городах и селах нашей страны вестником приближающегося долгожданного праздника становится установка на центральной площади новогодной ёлки.

В городах и селах нашей страны вестником приближающегося долгожданного праздника становится установка на центральной площади новогодной ёлки.

По сложившейся доброй традиции первую ёлку в стране принято зажигать 1 декабря в столице самого большого региона, который расположен в зоне вечной мерзлоты.

В этом году ключевое событие пройдет в необычном формате. Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки жителям и гостям не рекомендуется собираться на площади. Все желающие могут посмотреть мероприятие в прямом эфире телевизионных каналов. В подготовке к онлайн-мероприятию работает команда деятелей культуры под руководством главного режиссера Театра юного зрителя Александра Титигирова.

В этот день во всех районах Якутии яркими огнями засияют все ёлки, и будет дан старт предстоящим новогодним мероприятиям. Эстафету вслед за нашей республикой примут другие регионы страны.

Напомним, торжественная церемония зажжения новогоднего символа на площади Ленина в городе Якутске ежегодно проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Подробно с программой фестиваля «Зима начинается в Якутии» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.