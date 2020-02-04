В Якутии ценообразование на овощи и фрукты взято на особый контроль

По поручению главы Якутии Айсена Николаева подготовлен план мероприятий по сдерживанию оптово-розничных цен на плодоовощную продукцию. Об этом 4 февраля в ходе пресс-подхода, отвечая на вопросы региональных СМИ о действиях властей по недопущению распространения коронавируса в республике, заявил вице-премьер правительства Якутии Денис Белозеров.

Напомним, накануне Айсен Николаев подчеркнул, что решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой в связи с распространением коронавируса не должно привести к повышению цен на овощи и фрукты.

По данным Дениса Белозерова, на сегодняшний день зафиксировано повышение цен на овощную продукцию – «огурцы, помидоры, перец, которые поступали раньше из Китая, а сегодня закупаются в Новосибирске или Москве, либо завозятся из Узбекистана, Азербайджана и из других стран». Буквально вчера состоялась встреча вице-премьера с рядом оптовых поставщиков, на которой отмечено, что цены поставщиков, которые расположены в Новосибирске, за пять дней увеличились на 10 процентов.

При этом заместитель председателя правительства заметил, что на сегодняшний день органы местного самоуправления имеют право устанавливать только торговые надбавки на оптовые и розничные цены.

«В рамках плана мероприятий по сдерживанию оптово-розничных цен на плодоовощную продукцию направлены письма в адрес муниципальных образований по установлению торговых надбавок на оптовую и розничную цены, так как это в их полномочиях», – добавил он.

В республике будет вестись постоянный мониторинг цен на овощи и фрукты, проводятся рейды.

«При необходимости будем привлекать государственные предприятия к завозу необходимой плодоовощной продукции для того, чтобы на рынке города Якутска и всей республики не было допущено увеличения цен на неё», – отметил Белозеров.

Также Денис Белозеров напомнил, что вся плодоовощная продукция обязательно должна быть промаркирована.

«Должна быть указана информация о стране-производителе, и конечно, должен быть ценник», – подчеркнул Денис Белозеров.

Сегодня вице-премьер провёл с районами Якутии совещание в режиме ВКС по вопросам цен на плодоовощную продукцию, в том числе с участием Окружной администрации города Якутска.