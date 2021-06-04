04.06.2021
11:45
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Коронавирус

В Якутии COVID-19 не сдает позиций

В Якутии на 4 июня выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 67 случаев;
  • Хангаласский район   5 случаев;
  • Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский  районы по 4 случая;
  • Алданский, Амгинский, Намский районы по 3 случая;
  • Нерюнгринский район 2 случая;
  • Момский, Нюрбинский, Оленекский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38872 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии умерло 683 человека.

За сутки лабораториями республики проведено   2 833 исследования на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 129 598  тестов.

Оперштаб Якутии: Адреса получения вакцины в Якутске на 4 июня 2021
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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