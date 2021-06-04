В Якутии COVID-19 не сдает позиций

В Якутии на 4 июня выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 67 случаев;

Хангаласский район 5 случаев;

Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы по 4 случая;

Алданский, Амгинский, Намский районы по 3 случая;

Нерюнгринский район 2 случая;

Момский, Нюрбинский, Оленекский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38872 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии умерло 683 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 2 833 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 129 598 тестов.