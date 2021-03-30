В Якутии чуть не ушли под воду часовня и могилы умерших от оспы

Департамент по охране памятников еще в 2019 году выявила угрозу крупной проблемы.

В м. Булгунняхтах Жулейского наслега Таттинского улуса обрушение берега ближайшего озера вело к разрушению памятников истории и культуры «Часовня (деревянная), XIX в.», «Могила Алексеева Петра Алексеевича (1849-1891), революционера», являющейся памятником федерального значения, а также могил примерно 70 умерших еще в позапрошлом веке от черной оспы жителей этой местности.

Остановить разрушение земли могли только берегоукрепительные работы в озере. Благодаря финансированию программы Министерством экологии в прошлом году была проведена работа по укреплению берега и теперь угроза данным объектам миновала. Но, как известно, изменение климата может привести к повторению процесса разрушения и поэтому ДепОКН будет следить за памятниками, находящимися в м. Булгунняхтах.

Департамент по охране объектов культурного наследия республики выражает благодарность коллегам из Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства и всем принявшим участие в восстановительных работах, в частности Главе МО «Жулейский наслег» О.Д. Осипову и заведующему Черкехским музеем политической ссылки Н.Е. Попову.