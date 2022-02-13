В Якутии чудовищный пожар унес 6 жизней

Прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту пожара в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в с. Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года.

В результате пожара погибло 6 человек, в т.ч. 4 детей.

На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

По сообщению Главного управления МЧС Росии по Республике Саха(Якутия) информация о возгорании в частном доме по улице Партизанская в с. Сунтар Сунтарского района поступила 13 февраля 2022 г. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара дом площадью 70 кв.м. сгорел.

Предположительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки. На ликвидацию пожара привлекались: 12 человек личного состава и 2 единицы техники.