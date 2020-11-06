В Якутии что-то произошло с мужчиной по пути на вокзал

Сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в краже денежных средств и документов у 44-летнего мужчины. Ими оказались 26-летний и 22-летний жители посёлка Серебряный Бор.

Установлено, что в день происшествия потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к подозреваемым, сидящим в автомобиле, чтобы попросить их отвезти его на вокзал, на что те согласились.

Когда мужчина сообщил, что ему нужно снять деньги, чтобы оплатить поездку, у молодых людей возник умысел на хищение его банковской карты. Для этого один из подозреваемых запомнил пин-код карты, когда потерпевший снимал деньги в банкомате.

Затем приятели отвезли мужчину в безлюдное место, вытащили потерпевшего, находящегося в сильном опьянении, из машины, при этом похитили у него две банковские карты, 5 000 рублей и документы, после чего сели в машину и уехали. В тот же вечер они сняли с карты потерпевшего 90 000 рублей и потратили их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.