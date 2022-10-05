05.10.2022
13:01
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Общество

В Якутии членам семей военнослужащих окажут дополнительную поддержку

Прием заявлений на предоставление дополнительных мер поддержки членам семьи военнослужащих стартовал в республике, передает телеканал «Якутия 24».

Получателями могут быть члены семьи военнослужащих, призванных Военным комиссариатом Якутии на службу по мобилизации в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября и включенных в списки воинских частей Вооруженных Сил РФ, а также военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии, и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты и исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе ВС РФ.

При заполнении заявления необходимо указать данные о военнослужащем, данные всех членов его семьи, банковские реквизиты члена семьи, которому полагается единовременная выплата, а также прикрепить сканы документов, подтверждающих родство.

Срок предоставления — 10 рабочих дней. В некоторых случаях срок принятия решения может продлеваться, но не более 30 рабочих дней.

Посмотреть список необходимых документов и подать заявление можно на портале e-yakutia.ru.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/main/chleny-semej-voennosluzhashhih-mogut-podat-zayavlenie-na-poluchenie-dopolnitelnyh-mer-podderzhki/

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