В Якутии число вакансий снизилось на 13%

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, что происходило на рынке труда за неделю с 14 по 20 марта в регионах ДФО: как меняются в текущих условиях спрос и предложение, а также какова ситуация в профессиональных сферах.

​Число активных вакансий в стране продолжает снижаться. По сравнению с прошлой неделей 7–13 марта оно снизилось на 8,5%, а по сравнению с неделей 14–20 февраля — на 20,7%. Наибольшее падение наблюдается в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля 2022 года работодатели ДФО в целом по рынку сократили число вакансий на 15%. Активность соискателей напротив, выросла +7%. При этом уровень конкуренции среди соискателей вырос на 0,8 пункта. И если на неделе с 14 по 20 февраля он составлял 3,4 резюме на место, то в аналогичные даты марта hh индекс – уже 4,2 резюме на вакансию. В Республике Саха (Якутия) количество предложений работодателей региона в целом снизилось на 13%, рост резюме составил +7%.

Изменения в профессиональных сферах:

Вакансии

В целом по стране с 14 по 20 марта к неделе с 14 по 20 февраля единственной сферой с положительной динамикой числа активных вакансий стала «Госслужба и НКО» (+11% за последние четыре недели). Незначительные изменения произошли также в сфере «Безопасность» (-7%), «Медицина, фармацевтика» (-9%), «Добыча сырья» (-14%) и «Строительство» (-15%). Сильнее всего снизилось число активных вакансий в сфере «Страхование» (-57%), «Автомобильный бизнес» (-38%), «Управление персоналом» (-35%), «Искусство, массмедиа» (-33%), «Административный персонал» (-32%) и «Маркетинг, реклама, PR» (-31%).

На Дальнем Востоке ощутимо меньше вакансий стало в сферах «Искусство, массмедиа» (-32%), и «Маркетинг, реклама, PR» (-32%). Самое небольшое снижение произошло в проф.сферах «Инсталляция и сервис» (-6%), «Рабочий персонал»(-5%) и «Строительство» (-5%).

В Якутии ощутимое снижение числа вакансий происходит в сфере «ИТ» (-35%), «Добыча сырья» (-28%) и «Рабочий персонал» (-28%).

Резюме

За неделю с 14 по 20 марта 2022 года количество активных резюме в Республике Саха (Якутия) выросло на 7% по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля. Наиболее активно на рынок труда начали выходить представители профессиональных сфер «Маркетинг, реклама, PR» (количество резюме увеличилось на 53%), «Инсталляция и сервис» (+44%), «Продажи» (+34%).

В то же время, в некоторых сферах количество резюме в регионе сократилось: так, в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» активных соискателей стало на 20% меньше, в сфере «Добыча сырья» (-19%), «Высший менеджмент» (-13%) и «Искусство, массмедиа» — на 11%.

«В целом ситуация на рынке труда региона остается стабильной: сегодня на одну вакансию приходится всего 4,4 резюме – это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. А ряд сфер по-прежнему испытывает ощутимый дефицит кадров. Так, в сфере «Медицина» на одну вакансию приходится всего лишь 0,6 резюме при норме в 5-6 резюме на вакансию. В сфере «Строительство» — 0,8 резюме на место, а в «Добыче сырья» (0,9», — комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.