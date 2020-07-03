В Якутии число смертей от коронавируса достигло 40

В Якутии за сутки выявлено 50 случаев коронавируса, 173 человека выздоровели, подтверждено 2 летальных исхода, сообщает оперштаб.

41 новый случай коронавируса выявлено в Якутске, 5 в Мирнинском районе, по 2 заболевших в Амгинском и Нерюнгринском районах, по 1 случаю в Нюрбинском и Чурапчинском улусах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4365 случаев коронавируса, из них 3433 (78,6%) — в городе Якутске.

173 человека полностью выздоровели от коронавируса: 140 человек в Якутске, 8 — в Алданском, 6 — в Ленском районах, по 4 пациента выписано в Верхневилюйском и Вилюйском улусах, по 3 — в Намском и Нерюнгринском районах, по 2 — в Мирнинском и Хангаласском районах и 1 — в Амгинском улусах. За весь период выздоровели 3847 человек.

Подтверждена смерть от коронавируса двоих пациентов старше 65 лет, с сопутствующими хроническими заболеваниями.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4365 случаев коронавируса, 3847 человек полностью выздоровели, 40 летальных исходов.

31 человек находится в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 2677 тестов на коронавирус. Всего с начала исследований проведено 233 083 теста.