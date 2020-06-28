В Якутии число случаев коронавируса резко уменьшилось

В Якутии за сутки выявлено 53 случая коронавируса, 74 человека выздоровели.

39 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 5 в Нерюнгринском, 4 в Алданском районах, 2 в Хангаласском улусе, по 1 случаю в Верхневилюйском, Вилюйском, Усть-Алданском улусах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4128 случаев коронавируса, из них 3252 (78,8%) — в городе Якутске.

74 человека полностью выздоровели от коронавируса: 59 человек в Якутске, 4 в Нерюнгринском районе, по 3 в Верхневилюйском и Горном улусах, 2 пациента выписано в Мегино-Кангаласском улусе, по 1 новому выздоровевшему в Алданском, Вилюйском и Сунтарском улусах. За весь период выздоровели 3187 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4128 случая коронавируса, 3187 человек полностью выздоровели, 31 летальный исход.

34 человека находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработан 4951 тест на коронавирус.

28 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 4128 (+53)

Выздоровевших — 3187 (+74)

Летальных исходов – 31 (+0)