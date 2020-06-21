В Якутии число случаев коронавируса приближается к 4 тысячам

В Якутии за сутки выявлено 87 случаев коронавируса, 46 человек выздоровели.

62 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 10 в Мирнинском районе, 5 в Намском улусе, по 3 новых заболевших зарегистрировано в Усть-Алданском и Хангаласском улусах, 2 в Нерюнгринском районе и по 1 случаю в Вилюйском и Мегино-Кангаласском улусах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

46 человек полностью выздоровели от коронавируса: 38 человек в Якутске, по 3 пациента выписаны с выздоровевлением в Алданском районе и Мегино-Кангаласском улусе, по 1 в Оймяконском и Намском улусах. За весь период выздоровели 2439 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3657 случаев коронавируса, 2439 человек полностью выздоровели, 26 летальных исходов.

28 человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработан 3729 тестов на коронавирус.

21 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 3657 (+84)

Выздоровевших — 2439 (+46)

Летальных исходов – 26 (+0)